ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в ДНР
Армия России установила контроль над Новониколаевкой в ДНР, сообщило Минобороны.
Поселок взят подразделениями группировки войск «Центр».
13 августа Вооруженные силы России взяли под контроль село Петровка в ДНР, а 12-го – Водяное в Харьковской области.
11 августа к российской армии перешло село Щербаковка Харьковской области и село Новое Поле в Запорожье. 10 августа под контролем ВС РФ оказались села Васютинское и Торецкое в ДНР. 8 августа российские войска установили контроль над селом Ивановка в Харьковской области, 7 августа – над Анискино в том же регионе.