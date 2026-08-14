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ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в ДНР

Инна Шульгина

Армия России установила контроль над Новониколаевкой в ДНР, сообщило Минобороны.

Поселок взят подразделениями группировки войск «Центр».

13 августа Вооруженные силы России взяли под контроль село Петровка в ДНР, а 12-го – Водяное в Харьковской области.

11 августа к российской армии перешло село Щербаковка Харьковской области и село Новое Поле в Запорожье. 10 августа под контролем ВС РФ оказались села Васютинское и Торецкое в ДНР. 8 августа российские войска установили контроль над селом Ивановка в Харьковской области, 7 августа – над Анискино в том же регионе.