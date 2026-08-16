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Российские бойцы заняли Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР

Ведомости

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Кудиевка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, Кудиевку заняли подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий.

Одновременно Минобороны сообщило об освобождении Першомарьевки в ДНР силами подразделения «Южной» группировки войск.

15 августа войска «Востока» освободили Рыбальское в Запорожской области. 14 августа подразделения «Центра» установили контроль над Новониколаевкой в ДНР. 13 августа к российской армии перешло село Петровка в ДНР, а 12-го – Водяное в Харьковской области.

На этой неделе ВС РФ взяли под контроль село Щербаковка в Харьковской области и село Новое Поле в Запорожской области.

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