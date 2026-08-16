Российские бойцы заняли Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Кудиевка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, Кудиевку заняли подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий.
Одновременно Минобороны сообщило об освобождении Першомарьевки в ДНР силами подразделения «Южной» группировки войск.
15 августа войска «Востока» освободили Рыбальское в Запорожской области. 14 августа подразделения «Центра» установили контроль над Новониколаевкой в ДНР. 13 августа к российской армии перешло село Петровка в ДНР, а 12-го – Водяное в Харьковской области.
На этой неделе ВС РФ взяли под контроль село Щербаковка в Харьковской области и село Новое Поле в Запорожской области.