Российские бойцы заняли Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР

15 августа войска «Востока» освободили Рыбальское в Запорожской области. 14 августа подразделения «Центра» установили контроль над Новониколаевкой в ДНР. 13 августа к российской армии перешло село Петровка в ДНР, а 12-го – Водяное в Харьковской области.