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Главная / Политика /

ВС РФ заняли два населенных пункта в ДНР и Запорожье

Елена Вострикова
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Андреевская Община в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Андреевскую Общину заняли подразделения группировки войск «Центр», а Новосолошино – военнослужащие группировки «Восток».

16 августа Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск Кудиевки в Харьковской области и Першомарьевки в ДНР. Кудиевку заняли подразделения группировки «Север» в результате наступательных действий, Першомарьевку – военнослужащие «Южной» группировки войск.

15 августа подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Рыбальское в Запорожской области. 14 августа группировка «Центр» заняла Новониколаевку в ДНР. 13 августа Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск Петровки в ДНР, а 12 августа – Водяного в Харьковской области.

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