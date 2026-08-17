ВС РФ заняли два населенных пункта в ДНР и Запорожье
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Андреевская Община в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Андреевскую Общину заняли подразделения группировки войск «Центр», а Новосолошино – военнослужащие группировки «Восток».
16 августа Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск Кудиевки в Харьковской области и Першомарьевки в ДНР. Кудиевку заняли подразделения группировки «Север» в результате наступательных действий, Першомарьевку – военнослужащие «Южной» группировки войск.
15 августа подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Рыбальское в Запорожской области. 14 августа группировка «Центр» заняла Новониколаевку в ДНР. 13 августа Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск Петровки в ДНР, а 12 августа – Водяного в Харьковской области.