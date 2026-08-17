ВС РФ заняли два населенных пункта в ДНР и Запорожье

15 августа подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Рыбальское в Запорожской области. 14 августа группировка «Центр» заняла Новониколаевку в ДНР. 13 августа Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск Петровки в ДНР, а 12 августа – Водяного в Харьковской области.