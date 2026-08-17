Российские военные нанесли удары по двум украинским сухогрузам

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар беспилотниками по причальному терминалу в порту Измаил, который использовался для разгрузки морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, в порту Одессы российские военные поразили патрульный катер типа «Тарантул», который, по данным ведомства, обеспечивал безопасность морских судов во время переходов и разгрузки. Под удар также попали резервуары с топливом.