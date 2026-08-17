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Российские военные нанесли удары по двум украинским сухогрузам

Ведомости

Российские военные поразили два сухогруза, перевозивших грузы военного назначения для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

Первое судно было уничтожено в порту Одессы. Там же ликвидированы склады военного имущества. Второй сухогруз поразили в порту Николаева. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками, уточнили в оборонном ведомстве.

Утром 17 августа в Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой Почты» на западной окраине Одессы. Кроме того, российская сторона ударила по складу беспилотников в Днепропетровской области и пункту временной дислокации ВСУ в Доброполье.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар беспилотниками по причальному терминалу в порту Измаил, который использовался для разгрузки морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, в порту Одессы российские военные поразили патрульный катер типа «Тарантул», который, по данным ведомства, обеспечивал безопасность морских судов во время переходов и разгрузки. Под удар также попали резервуары с топливом.

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