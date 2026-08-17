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Армия России ударила по логистическому центру «Новой Почты» под Одессой

Ведомости

Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой Почты» на западной окраине Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

В Минобороны также сообщили, что операторами Вооруженных сил (ВС) России был совершен удар по складу беспилотников в Днепропетровской области и пункту временной дислокации ВСУ в Доброполье.

По данным ведомства, для ударов использовались БПЛА «Герань-4 сикер».

ВС РФ ударили по крупнейшему НПЗ в Кременчуге

Политика / Армия и спецслужбы

16 августа в Белгороде-Днестровском (40 км юго-западнее Одессы) ВС РФ уничтожили цех по производству и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, которые применялись для атак на суда и энергообъекты в Черном море. Они также использовались для ударов по российским прибрежным городам. В Вилково (138 км юго-западнее Одессы) под удар попала стоянка патрульных катеров ВМС Украины, задействованных в проводке судов с военными грузами и топливом в украинские порты. В порту Одесса российские военные нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам, использовавшимся для доставки вооружений и ГСМ ВСУ. Были поражены топливные резервуары и склады с военным имуществом. В акватории Черного моря восточнее Одессы был уничтожен сухогруз, перевозивший западное вооружение на Украину.

В этот же день украинский металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично приостановил производство после ракетного удара со стороны ВС России по цехам металлургического комбината, выпускающим стальной прокат для производства вооружения и военной техники. 

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