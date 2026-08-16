ВС России уничтожили цех по производству безэкипажных катеров для ВСУ
Российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесской области, используемые ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
В Белгород-Днестровском (40 км юго-западнее Одессы) ВС РФ уничтожили цех по производству и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, которые применялись для атак на суда и энергообъекты в Черном море. Они также использовались для ударов по российским прибрежным городам. В Вилково (138 км юго-западнее Одессы) под удар попала стоянка патрульных катеров ВМС Украины, задействованных в проводке судов с военными грузами и топливом в украинские порты.
В порту Одесса российские военные нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам, использовавшимся для доставки вооружений и горюче-смазочных материалов ВСУ. Были поражены топливные резервуары и склады с военным имуществом.
Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы был уничтожен сухогруз, перевозивший западное вооружение на Украину.
Украинский металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично приостановил производство после ракетного удара по предприятию со стороны ВС России. 16 августа армия России нанесла удар по цехам металлургического комбината в Кривом Роге, выпускающим стальной прокат для производства вооружения и военной техники. 15 августа российские военнослужащие в течение дня поразили ударными БПЛА склады в порту Одессы с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.