ВС России уничтожили цех по производству безэкипажных катеров для ВСУ

В Белгород-Днестровском (40 км юго-западнее Одессы) ВС РФ уничтожили цех по производству и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, которые применялись для атак на суда и энергообъекты в Черном море. Они также использовались для ударов по российским прибрежным городам. В Вилково (138 км юго-западнее Одессы) под удар попала стоянка патрульных катеров ВМС Украины, задействованных в проводке судов с военными грузами и топливом в украинские порты.