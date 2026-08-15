Вооруженные силы РФ ударили дронами по складам в порту Одессы
В течение дня ударными БПЛА в порту Одессы поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах украинских военных.
Вечером 14 августа был также поражен склад с ГСМ в порту Южный, а также патрульный катер в порту Одесса. Ночью 15 августа удары пришлись по инфраструктуре порта Измаил, использовавшейся для нужд ВСУ, и складу с военной техникой ВСУ в Одессе.
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1328 беспилотников ВСУ.