Вооруженные силы РФ ударили дронами по складам в порту Одессы

Вечером 14 августа был также поражен склад с ГСМ в порту Южный, а также патрульный катер в порту Одесса. Ночью 15 августа удары пришлись по инфраструктуре порта Измаил, использовавшейся для нужд ВСУ, и складу с военной техникой ВСУ в Одессе.