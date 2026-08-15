Силы ПВО за сутки сбили 17 ракет и более 1300 дронов ВСУ
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1328 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. ПВО также ликвидировала семь управляемых авиационных бомб.
Российские военные нанесли удары силами оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии по объектам в 147 районах. В числе пораженных целей – логистические центры, предприятия по производству дронов большой дальности и безэкипажных катеров, а также позиции украинских войск и иностранных наемников. Под удар также попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.
Армия России установила контроль над селом Рыбальское в Запорожской области. Населенный пункт взят подразделениями группировки войск «Восток». Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над регионами. Вечером 14 августа российские БПЛА нанесли удары по портам Южный, Одесса и Измаил.