Силы ПВО за сутки сбили 17 ракет и более 1300 дронов ВСУ

Российские военные нанесли удары силами оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии по объектам в 147 районах. В числе пораженных целей – логистические центры, предприятия по производству дронов большой дальности и безэкипажных катеров, а также позиции украинских войск и иностранных наемников. Под удар также попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.