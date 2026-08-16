ВС РФ ударили по крупнейшему НПЗ в Кременчуге

15 августа российские военнослужащие в течение дня поразили ударными БПЛА склады в порту Одессы с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах украинских военных, добавили в ведомстве. Вечером 14 августа был также поражен склад с ГСМ в порту Южный и патрульный катер в порту Одесса. Ночью 15 августа удары пришлись по инфраструктуре порта Измаил и складу с техникой в Одессе.