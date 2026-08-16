ВС РФ ударили по крупнейшему НПЗ в Кременчуге
Российские военные нанесли удар по крупнейшему предприятию по переработке нефти в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщило Министерство обороны.
Удар пришелся по Кременчугскому НПЗ, который производит ГСМ в интересах ВСУ. По данным ведомства, сохранившийся резервуарный парк используется для перевалки поступающих из-за рубежа ГСМ.
В Киеве поражены два предприятия оборонного профиля. ООО «Файер поинт» выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго». На предприятии «Киев-111» (ООО «Укрдефенс кампани») производятся компоненты для ударных БПЛА, дронов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».
В Кривом Роге Днепропетровской области поражены цеха металлургического комбината, выпускающие стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Также в порту Одессы ударный беспилотник поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ.
Для нанесения группового удара применялись высокоточные средства поражения наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности, уточнили в Минобороны.
15 августа российские военнослужащие в течение дня поразили ударными БПЛА склады в порту Одессы с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах украинских военных, добавили в ведомстве. Вечером 14 августа был также поражен склад с ГСМ в порту Южный и патрульный катер в порту Одесса. Ночью 15 августа удары пришлись по инфраструктуре порта Измаил и складу с техникой в Одессе.