Что известно о последствиях ночных ударов ВСУ 16 августа

Что известно о последствиях ночных ударов ВСУ 16 августаНад Россией сбили более 800 дронов, в Подмосковье и Ростовской области есть погибшие
- Загорелся склад WB в Каледино
- В Раменском пожилой мужчина погиб после налета дрона на его дом
- В Домодедове горит склад с медикаментами
- В Ростовской области три человека погибли, в лесничествах тушат пожары
- Атака на приграничье
Ночью средства ПВО отражали массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Сбито 822 дрона, сообщили в Минобороны. Атаки ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом. ПВО работала также над Азовским и Черным морями. В Московской области один человек погиб и трое ранены. В Москве в районе МКАД пострадали три человека. В Подольске загорелся склад Wildberries. В Ростовской области пять человек погибли и один получил ранения от ударов ВСУ.
«Ведомости» собрали главное, что известно о ночных ударах по России.
Московский регион
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех пострадавших в районе МКАД из-за налета БПЛА, им оказали медицинскую помощь. Общее число дронов, сбитых за ночь на подлете к Москве, достигло 132. К утру ПВО ликвидировала 201 беспилотник над Московским регионом. Всего в сторону региона летели 600 дронов ВСУ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подольске произошло возгорание склада Wildberries в «Коледино». В момент ударов БПЛА сотрудников эвакуировали в укрытие, пострадавших нет. В объединенной компании Wildberries и Rus написали, что на месте работают пожарные. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, уточнили там.
Всего минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ перехватили и уничтожили 187 дронов в Подмосковье. Атаки зафиксированы в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске. В Раменском округе погиб 83-летний мужчина от падения БПЛА на территорию частного дома.
В Подольске медицинская помощь потребовалась трем людям. Один получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое пострадали после падения беспилотников в районе трассы М-2 и поселке Железнодорожный. В Домодедове загорелся склад с медикаментами, предварительно, без пострадавших. Пострадали также два частных дома и крыша торгового центра.
В Кашире повреждено новое здание отдела полиции, в Воскресенске – отдельные сооружения промышленного объекта, там пострадавших нет. В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступине в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня.
Южный федеральный округ
В результате ночной беспилотной атаки ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, еще один пострадал. Позже число жертв увеличилось до пяти. В регионе уничтожили более 150 беспилотников и ракет. В Каменске выбиты стекла в доме и здании железнодорожного вокзала. На хуторе Старая Станица повреждены корпуса птицеводческого предприятия, на его территории произошел пожар, возгорание ликвидировано. Возле хутора Волченский огонь охватил стерню на площади 1300 кв. м, пожар также был потушен. Пожар продолжается в двух лесных кварталах Каменского лесничества на площади 0,02 га.
Приграничье
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 170 сбитых украинских БПЛА различного типа, погибших и пострадавших нет. ВСУ 32 раза применили артиллерию по отселенным районам, четыре раза атаковали регион с помощью БПЛА с взрывными устройствами, уточнил он. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасад, остекление и крыша дома, в селе Вишнево Беловского района повреждены забор и пристройка дома, а также автомобиль.
В Брянской области системы ПВО сбили 145 БПЛА, сказал врио губернатора региона Егор Ковальчук. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 13 уничтоженных беспилотников над регионом. В результате атаки осколками БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоэтажного дома в Калуге. Жильцы квартиры были оперативно эвакуированы, сейчас им предоставлено место временного размещения, пострадавших нет.