Что известно о последствиях ночных ударов ВСУ 16 августа

В результате ночной беспилотной атаки ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, еще один пострадал. Позже число жертв увеличилось до пяти. В регионе уничтожили более 150 беспилотников и ракет. В Каменске выбиты стекла в доме и здании железнодорожного вокзала. На хуторе Старая Станица повреждены корпуса птицеводческого предприятия, на его территории произошел пожар, возгорание ликвидировано. Возле хутора Волченский огонь охватил стерню на площади 1300 кв. м, пожар также был потушен. Пожар продолжается в двух лесных кварталах Каменского лесничества на площади 0,02 га.