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Загорелся склад Wildberries в Коледино

Всего над Подмосковьем сбили 187 БПЛА, один человек погиб
Ксения Наумчик

В Подольске в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание склада Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в момент ударов БПЛА сотрудников эвакуировали в укрытие, пострадавших нет.

Позже Воробьев сообщил о гибели 83-летнего жителя в Раменском округе. Беспилотник упал на его частный дом.

Что известно о ночных ударах ВСУ по России 15 августа

Политика / Армия и спецслужбы

Всего минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ перехватили и уничтожили 187 дронов в Подмосковье. Атаки зафиксированы в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

В Подольске медицинская помощь потребовалась трем людям. Один получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое пострадали после падения беспилотников в районе трассы М-2 и поселке Железнодорожный. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, предварительно, без пострадавших. В Кашире повреждено новое здание отдела полиции, в Воскресенске – отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, там пострадавших нет.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утру средства ПВО ликвидировали 201 беспилотник над регионом. Всего в сторону столицы и области летели 600 дронов ВСУ.

Три человека пострадали в районе МКАД из-за налета БПЛА, им оказали медицинскую помощь.

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