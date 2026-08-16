Загорелся склад Wildberries в Коледино

Загорелся склад Wildberries в КолединоВсего над Подмосковьем сбили 187 БПЛА, один человек погиб
В Подольске в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание склада Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, в момент ударов БПЛА сотрудников эвакуировали в укрытие, пострадавших нет.
Позже Воробьев сообщил о гибели 83-летнего жителя в Раменском округе. Беспилотник упал на его частный дом.
Всего минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ перехватили и уничтожили 187 дронов в Подмосковье. Атаки зафиксированы в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.
В Подольске медицинская помощь потребовалась трем людям. Один получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое пострадали после падения беспилотников в районе трассы М-2 и поселке Железнодорожный. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, предварительно, без пострадавших. В Кашире повреждено новое здание отдела полиции, в Воскресенске – отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, там пострадавших нет.
Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утру средства ПВО ликвидировали 201 беспилотник над регионом. Всего в сторону столицы и области летели 600 дронов ВСУ.
Три человека пострадали в районе МКАД из-за налета БПЛА, им оказали медицинскую помощь.