Загорелся склад Wildberries в Коледино

В Подольске медицинская помощь потребовалась трем людям. Один получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое пострадали после падения беспилотников в районе трассы М-2 и поселке Железнодорожный. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, предварительно, без пострадавших. В Кашире повреждено новое здание отдела полиции, в Воскресенске – отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, там пострадавших нет.