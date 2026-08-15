Что известно о ночных ударах ВСУ по России 15 августа

Ночью украинские беспилотники в очередной раз атаковали российские регионы. Средства ПВО ликвидировали 598 БПЛА над 20 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Шатуре Московской области беспилотник врезался в частный жилой дом – ранения получили женщина и ребенок. Под Самарой ракетному обстрелу подверглось промышленное предприятие. В Ростовской области из-за атаки обесточены семь хуторов, без света остались около тысячи человек. «Ведомости» собрали главное, что известно о ночных ударах по России.