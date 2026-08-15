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Что известно о ночных ударах ВСУ по России 15 августа

Сбиты почти 600 дронов, под Самарой ракета попала в предприятие, в Подмосковье пострадали люди
Ася Султанова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС
Главное
  • Пострадавшие в Подмосковье
  • Удар ракеты в Самарской области, в Ростовской области 7 хуторов остались без света
  • Атака на Воронежскую и Ярославскую области
  • Закрытые аэропорты

Ночью украинские беспилотники в очередной раз атаковали российские регионы. Средства ПВО ликвидировали 598 БПЛА над 20 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Шатуре Московской области беспилотник врезался в частный жилой дом – ранения получили женщина и ребенок. Под Самарой ракетному обстрелу подверглось промышленное предприятие. В Ростовской области из-за атаки обесточены семь хуторов, без света остались около тысячи человек. «Ведомости» собрали главное, что известно о ночных ударах по России.

В Шатуре состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В ближайшее время мальчика планируют перевести в детский центр им. Рошаля. У женщины диагностирована черепно-мозговая травма, ее состояние – средней тяжести, она остается под присмотром врачей.

Над Подмосковьем силы ПВО подавили восемь БПЛА – в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

Ночью и утром ПВО ликвидировала 15 беспилотников, летящих в направлении Москвы.

ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Региональные власти сформировали оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили около десятка БПЛА и ракет в трех районах: Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе на участке между хуторами Хмызов и Закосьнов зафиксировано повреждение ЛЭП в поле. В результате обесточены семь хуторов – без электричества остались порядка тысячи человек.

Дежурные силы ПВО уничтожили в небе над семью районами Воронежской области 14 украинских БПЛА. Как сообщил губернатор Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Ярославской области средства ПВО перехватили пять БПЛА. Как заявил губернатор Михаил Евраев, рано утром на выезде из Ярославля в Москву перекрыли движение, в 04:40 ограничение сняли.

Ночью и утром Росавиация ограничивала рейсы московских аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», петербургского «Пулково», а также Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Ярославля («Туношна»), Бугульмы, Уфы, Нижнекамска («Бегишево»), Пскова, Сочи, Нижнего Новгорода («Чкалов»).

Сейчас мера частично снята. Закрытым, в частности, остается аэропорт в Самаре.

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