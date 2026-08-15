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Ночью над Россией сбили почти 600 дронов ВСУ

Ведомости

Дежурные силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

ПВО также работала над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.

БПЛА сбивали над Черным и Азовским морями.

В подмосковной Шатуре в результате попадания дрона в частный дом пострадали женщина и ребенок, медики оказывают им помощь. Ракета ВСУ рано утром ударила по предприятию под Самарой. Власти уточняют информацию о пострадавших и последствиях. В Ростовской области без света после атаки ВСУ остаются 1000 жителей семи хуторов.

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