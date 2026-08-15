Ночью над Россией сбили почти 600 дронов ВСУ

В подмосковной Шатуре в результате попадания дрона в частный дом пострадали женщина и ребенок, медики оказывают им помощь. Ракета ВСУ рано утром ударила по предприятию под Самарой. Власти уточняют информацию о пострадавших и последствиях. В Ростовской области без света после атаки ВСУ остаются 1000 жителей семи хуторов.