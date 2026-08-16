Три человека в районе МКАД пострадали при атаке БПЛА

Три человека в районе МКАД пострадали при атаке БПЛАНа подлете к Москве со вчерашнего вечера сбили свыше 200 беспилотников
Три человека пострадали в районе МКАД в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Собянин в 6:05 мск сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили еще девять БПЛА, летевших в направлении Москвы. Столичный мэр уточнил, что на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
По его данным, общее число дронов, сбитых за ночь на подлете к Москве, достигло 132. С вечера 15 августа до утра в сторону Москвы и Подмосковья летели 600 БПЛА, уничтожен 201 беспилотник.
15 августа за день средства ПВО ликвидировали 180 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также над Республикой Крым. Атака также затронула и акваторию Черного моря.