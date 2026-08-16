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Три человека в районе МКАД пострадали при атаке БПЛА

На подлете к Москве со вчерашнего вечера сбили свыше 200 беспилотников
Ксения Наумчик

Три человека пострадали в районе МКАД в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Собянин в 6:05 мск сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили еще девять БПЛА, летевших в направлении Москвы. Столичный мэр уточнил, что на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

По его данным, общее число дронов, сбитых за ночь на подлете к Москве, достигло 132. С вечера 15 августа до утра в сторону Москвы и Подмосковья летели 600 БПЛА, уничтожен 201 беспилотник.

Ночью Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Внуково», «Домомодедово», «Жуковский». В 06:30 мск ведомство уведомило о снятии ограничений.

15 августа за день средства ПВО ликвидировали 180 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также над Республикой Крым. Атака также затронула и акваторию Черного моря. 

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