Силы ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов
За 12 часов – с 08:00 до 20:00 мск 15 августа – средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.
Атака затронула 11 регионов РФ и акваторию Черного моря. В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также над Республикой Крым.
В ночь на 15 августа, по данным Минобороны, были сбиты 598 украинских дронов самолетного типа, которые были перехвачены над 19–20 регионами, включая акватории Азовского и Черного морей.
Средства ПВО за прошлые сутки уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1328 беспилотника ВСУ. Также были ликвидированы семь управляемых авиационных бомб.
За неделю в направлении Московской области летели 1743 беспилотника ВСУ. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, но 123 беспилотника уничтожили уже на подлете к столице.