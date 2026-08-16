В Москве и Подмосковье уничтожен 201 БПЛА
С вечера 15 августа до утра средства ПВО ликвидировали 201 украинский беспилотник над Московским регионом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Всего в сторону региона летели 600 дронов ВСУ.
Собянин отметил, что сотрудники экстренных служб работают на местах падения обломков.
Утром столичный мэр также сообщил о трех пострадавших в районе МКАД в результате атаки украинских БПЛА, им оказали необходимую медицинскую помощь. Собянин также сказал, что общее число дронов, сбитых за ночь на подлете к Москве, достигло 132.
За неделю в направлении Москвы и области летели 1743 беспилотника ВСУ. Силы ПВО нейтрализовали большую часть на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожили на подлете к Москве.