Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RGBITR771,23-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Москве и Подмосковье уничтожен 201 БПЛА

Ведомости

С вечера 15 августа до утра средства ПВО ликвидировали 201 украинский беспилотник над Московским регионом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего в сторону региона летели 600 дронов ВСУ.

Собянин отметил, что сотрудники экстренных служб работают на местах падения обломков.

Утром столичный мэр также сообщил о трех пострадавших в районе МКАД в результате атаки украинских БПЛА, им оказали необходимую медицинскую помощь. Собянин также сказал, что общее число дронов, сбитых за ночь на подлете к Москве, достигло 132.

Ночью Росавиация сообщала о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Внуково», «Домомодедово», «Жуковский». В 06:30 мск ограничения сняли.

За неделю в направлении Москвы и области летели 1743 беспилотника ВСУ. Силы ПВО нейтрализовали большую часть на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожили на подлете к Москве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте