В Москве и Подмосковье уничтожен 201 БПЛА

Утром столичный мэр также сообщил о трех пострадавших в районе МКАД в результате атаки украинских БПЛА, им оказали необходимую медицинскую помощь. Собянин также сказал, что общее число дронов, сбитых за ночь на подлете к Москве, достигло 132.