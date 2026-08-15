Почти 1800 беспилотников летели на Московский регион за неделю
В направлении Московской области летели 1743 беспилотника ВСУ с 08:30 8 августа по 08:30 15 августа, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.
Силы ПВО нейтрализовали большую часть БПЛА на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожили на подлете к Москве, уточнил мэр.
Ночью и утром 15 августа силы ПВО сбили 15 БПЛА, летящих в сторону столицы.
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1328 беспилотников ВСУ.
С 1 по 8 августа в направлении Московского региона летели 1984 БПЛА. Большую часть беспилотников силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. 82 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.