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Главная / Политика /

Почти 1800 беспилотников летели на Московский регион за неделю

Ведомости
Ася Султанова

В направлении Московской области летели 1743 беспилотника ВСУ с 08:30 8 августа по 08:30 15 августа, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО нейтрализовали большую часть БПЛА на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожили на подлете к Москве, уточнил мэр.

Ночью и утром 15 августа силы ПВО сбили 15 БПЛА, летящих в сторону столицы.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1328 беспилотников ВСУ. 

С 1 по 8 августа в направлении Московского региона летели 1984 БПЛА. Большую часть беспилотников силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. 82 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.

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