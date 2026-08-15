Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RGBITR771,23-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

До 15 выросло число сбитых вблизи Москвы дронов

Ведомости

Ночью силы ПВО сбили 15 БПЛА, летящих в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram-канале.

Ракета ВСУ рано утром ударила по предприятию в Самарской области. Власти уточняют информацию о пострадавших и последствиях. В Ростовской области ночью уничтожено около десятка дронов и ракет в трех районах. Из-за повреждения ЛЭП обломками без электричества остались семь хуторов. В Воронежской области ночью ПВО сбила 14 беспилотников, данных о пострадавших нет. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её