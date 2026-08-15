До 15 выросло число сбитых вблизи Москвы дронов

Ракета ВСУ рано утром ударила по предприятию в Самарской области. Власти уточняют информацию о пострадавших и последствиях. В Ростовской области ночью уничтожено около десятка дронов и ракет в трех районах. Из-за повреждения ЛЭП обломками без электричества остались семь хуторов. В Воронежской области ночью ПВО сбила 14 беспилотников, данных о пострадавших нет.