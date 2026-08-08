Почти 2000 украинских БПЛА летели к Московскому региону за неделю

Почти 2000 украинских БПЛА летели к Московскому региону за неделю82 БПЛА сбили вблизи столицы
В направлении Московского региона летели 1984 БПЛА с 1 по 8 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть беспилотников силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. 82 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.
В ночь на 4 августа ВСУ нанесли массированный удар по Московской области. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникло несколько пожаров. Наиболее серьезный из них произошел на складе, также пострадали электроподстанция и административное здание. В результате атаки погибли пять человек, еще 10 получили ранения.
4 августа в сторону Московского региона летели 184 беспилотника ВСУ. Большую часть сбили на дальних подступах, 18 – на подлете к столице.
Как сообщил Собянин, утром 8 августа силы ПВО ликвидировали 12 БПЛА, летевших на Москву.