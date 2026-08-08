Почти 2000 украинских БПЛА летели к Московскому региону за неделю

В ночь на 4 августа ВСУ нанесли массированный удар по Московской области. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникло несколько пожаров. Наиболее серьезный из них произошел на складе, также пострадали электроподстанция и административное здание. В результате атаки погибли пять человек, еще 10 получили ранения.