Собянин: в сторону Московской области летели 184 беспилотника

В ночь на 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек, 10 ранены.