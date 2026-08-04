Собянин: в сторону Московской области летели 184 беспилотника

Собянин: в сторону Московской области летели 184 беспилотникаНа подлете к столице сбили 18 дронов
За день 4 августа в сторону Московского региона летели 184 беспилотника ВСУ, большая часть была сбита силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Речь идет о периоде с 8:30 по 22:00 мск. 18 беспилотников уничтожены на подлете к столице, сообщил он.
За 12 часов днем 4 августа ПВО сбила 304 украинских беспилотника в период с 8:00 по 20:00 мск, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над шестью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, курской, Орловской и Тульской. БПЛА также были перехвачены над Московским регионом и акваторией Черного моря.
В ночь на 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек, 10 ранены.