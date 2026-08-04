Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN523,5-1,21%CNY Бирж.11,951+0,08%IMOEX2 269,23+0,29%RTSI881,14-1,02%RGBI115,24+0,27%RGBITR775,22+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили более 300 беспилотников ВСУ за 12 часов

Ведомости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 304 украинских беспилотника в период с 8:00 по 20:00 мск, сообщило Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены над шестью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, курской, Орловской и Тульской. БПЛА также были перехвачены над Московским регионом и акваторией Черного моря.

В ночь на 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек, 10 ранены. За день 4 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников в небе над столицей.

Также в этот день в Белгородской области пятеро сотрудников МЧС получили ранения при ударе украинского беспилотника в приграничном Шебекине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её