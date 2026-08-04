Силы ПВО сбили более 300 беспилотников ВСУ за 12 часов
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 304 украинских беспилотника в период с 8:00 по 20:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
Дроны были уничтожены над шестью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, курской, Орловской и Тульской. БПЛА также были перехвачены над Московским регионом и акваторией Черного моря.
В ночь на 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек, 10 ранены. За день 4 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников в небе над столицей.
Также в этот день в Белгородской области пятеро сотрудников МЧС получили ранения при ударе украинского беспилотника в приграничном Шебекине.