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Что известно об атаках ВСУ на Ленобласть и Подмосковье

Погибли пять человек, есть раненые
Инна Шульгина
Социальные сети главы муниципального округа Чехов
Социальные сети главы муниципального округа Чехов

Ночью 4 августа силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на регионы России, включая Подмосковье и Ленинградскую область. По данным Минобороны РФ, с вечера до 8:00 мск 4 августа силы ПВО сбили 320 украинских беспилотников самолетного типа над 20 субъектами РФ. Есть погибшие и раненые. В Ленобласти повреждены склады Wildberries. «Ведомости» собрали информацию, известную к этому часу.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, при атаке беспилотников погибли пять человек. В промзоне Новоселок в Чехове возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, открытое горение ликвидировано. Были повреждены электроподстанция и административное здание, на месте работают пожарные и все оперативные службы.

В промзоне пострадали 10 человек. Шестерых из них доставили в Чеховскую больницу, двоих – в медучреждения Серпухова и Подольска. Еще двое после осмотра медиков отказались от госпитализации. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один раненый – в тяжелом состоянии. У пострадавших осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.

В подмосковной деревне Солнышково при падении обломков беспилотника оказались повреждены частный дом и автомобиль. Пламя потушено, пострадавших нет.

В Ленобласти, по словам губернатора Александра Дрозденко, были сбиты 17 беспилотников, есть пострадавший. Под атаку попали склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района. Создан оперативный штаб. Для ликвидации пожара были сформированы необходимые силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. По данным объединенной компании Wildberries и Russ, на складе заранее эвакуировали сотрудников. Предварительно, обошлось без пострадавших. Прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атак в Московской и Ленинградской областях.

С вечера 3 августа БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма, сообщили в Минобороны.

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