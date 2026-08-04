Что известно об атаках ВСУ на Ленобласть и Подмосковье

В промзоне пострадали 10 человек. Шестерых из них доставили в Чеховскую больницу, двоих – в медучреждения Серпухова и Подольска. Еще двое после осмотра медиков отказались от госпитализации. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один раненый – в тяжелом состоянии. У пострадавших осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.