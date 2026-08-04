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Пять человек погибли из-за атаки БПЛА на Московскую область

Ведомости

Пять человек погибли и шестеро были ранены при атаке украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, основные последствия налета БПЛА были зафиксированы в Чехове. В промзоне Новоселок при попадании беспилотника случилось несколько пожаров. Самый крупный – на складе, открытое горение уже ликвидировано. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и все оперативные службы.

Кроме того, в деревне Солнышково из-за падения обломков беспилотника были повреждены частный дом и автомобиль. Пламя потушено, обошлось без пострадавших.

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На момент публикации силы ПВО продолжают отражать атаку на Московскую область. Беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Утром 4 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что при налете беспилотников были повреждены склады рядом с Красным Бором в Тосненском районе. С начала суток силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над регионом, есть пострадавший.

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