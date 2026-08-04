Пять человек погибли из-за атаки БПЛА на Московскую область

По словам Воробьева, основные последствия налета БПЛА были зафиксированы в Чехове. В промзоне Новоселок при попадании беспилотника случилось несколько пожаров. Самый крупный – на складе, открытое горение уже ликвидировано. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и все оперативные службы.