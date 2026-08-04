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Украинский беспилотник повредил склады в Ленобласти

Ведомости

При налете беспилотников на Ленинградскую область были повреждены склады рядом с Красным Бором в Тосненском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, с начала суток силы ПВО уничтожили 15 БПЛА над регионом.

Позже Дрозденко уточнил, что число сбитых БПЛА выросло до 17. Один человек был ранен.

3 августа под украинскую атаку попал логистический объект Wildberries во Владимирской области. Пострадали четыре человека. Склад загорелся, пожар был локализован. По словам губернатора Александра Авдеева, для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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