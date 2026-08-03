Число раненых после атаки ВСУ по складу WB во Владимирской области достигло 4
Число пострадавших в результате атаки беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, четвертым раненым стал мужчина с повреждением головы, его доставили в больницу. Сам пострадавший от госпитализации отказался.
Авдеев ранее сообщал о локализации пожара на складе WB на площади 100 000 кв. м. Он уточнил, что всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет Ми-8 МЧС России. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. СК России возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по складу.
В РВБ сказали, что часть товаров удалось сохранить в ходе локализации пожара. В компании уточнили, что оценка объемов сохраненной продукции будет проведена после получения разрешения от оперативных служб. После завершения необходимых процедур товары пройдут сортировку.