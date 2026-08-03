Число раненых после атаки ВСУ по складу WB во Владимирской области достигло 4

Авдеев ранее сообщал о локализации пожара на складе WB на площади 100 000 кв. м. Он уточнил, что всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет Ми-8 МЧС России. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. СК России возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по складу.