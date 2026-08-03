Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries во Владимирской области
Пожар на складском комплексе Wildberries в Собинском районе Владимирской области локализован на площади 100 000 кв. м. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Авдеев.
«Всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет Ми-8 МЧС России», – заявил глава региона. Авдеев дополнил, что спасатели продолжают работу на объекте.
Ранее стало известно, что возгорание на складе Wildberries во Владимирской области произошло в результате атаки украинского беспилотника. Губернатор региона сообщил о трех пострадавших в результате инцидента.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по складу, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.