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Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries во Владимирской области

Ведомости

Пожар на складском комплексе Wildberries в Собинском районе Владимирской области локализован на площади 100 000 кв. м. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Авдеев.

«Всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет Ми-8 МЧС России», – заявил глава региона. Авдеев дополнил, что спасатели продолжают работу на объекте.

Ранее стало известно, что возгорание на складе Wildberries во Владимирской области произошло в результате атаки украинского беспилотника. Губернатор региона сообщил о трех пострадавших в результате инцидента.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по складу, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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