СК возбудил дело о теракте после атаки на склад WB во Владимирской области

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока правительство не принимало конкретных решений о помощи Wildberries и селлерам, пострадавшим от украинских атак. По его словам, компания «достаточно беспрецедентно» заявила о решении поддержать селлеров и тех, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя у маркетплейса де-юре не было такого обязательства.