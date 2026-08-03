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СК возбудил дело о теракте после атаки на склад WB во Владимирской области

Ведомости

По факту удара по складу Wildberries во Владимирской области возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ВСУ, по данным следствия, атаковали складское помещение в Собинском муниципальном округе Владимирской области с использование БПЛА. В результате атаки есть пострадавшие. 

Атака на склад во Владимирской области произошла 3 августа. Губернатор региона Александр Авдеев сообщал, что пострадали три человека. В представительстве Wildberries сообщали, что после удара компания перестроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Что известно о последствиях ночных атак на склады Wildberries

Политика

Последний месяц украинские силы активно атакую склады Wildberries. При первых ударах погибли восемь человек, десятки пострадали. ВСУ обосновывают удары тем, что склады являются предполагаемыми объектами двойного назначения.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока правительство не принимало конкретных решений о помощи Wildberries и селлерам, пострадавшим от украинских атак. По его словам, компания «достаточно беспрецедентно» заявила о решении поддержать селлеров и тех, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя у маркетплейса де-юре не было такого обязательства.

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