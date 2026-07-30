Что известно о последствиях ночных атак на склады Wildberries

28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока российское правительство не принимало конкретных решений о помощи Wildberries и селлерам, пострадавшим от украинских атак. По его словам, компания «достаточно беспрецедентно» заявила о решении поддержать селлеров и тех, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя у маркетплейса де-юре не было такого обязательства. Представитель Кремля подчеркнул, что это заслуживает очень высокой оценки. В тот же день в RWB сообщили о направлении выплат пострадавшим на общую сумму 40 млн руб.