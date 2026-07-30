Что известно о последствиях ночных атак на склады Wildberries

Что известно о последствиях ночных атак на склады WildberriesПострадали объекты маркетплейса в Пензе и Удмуртии
Ночью 30 июля украинские БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Пензе и Сарапуле (Удмуртия). Склады загорелись, сотрудники были эвакуированы. Есть пострадавший. О том, что известно об ударах по объектам маркетплейса, – в материале «Ведомостей».
В 04:49 мск в пресс-службе RWB сообщили об атаке беспилотника на склад в Пензе. Один человек пострадал, ему уже оказана необходимая медицинская помощь. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, из центра было эвакуировано порядка 200 сотрудников. На место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, правоохранители.
В 08:09 мск в компании проинформировали об ударе по логистическому объекту в Сарапуле. Предварительно, обошлось без пострадавших. По словам врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой, на месте работают все оперативные службы.
На обоих складах пожарные борются с огнем. Компания также перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
Логистические центы Wildberries стали целью для беспрецедентной серии беспилотных атак, обращал внимание посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За неделю атаки пришлись на объекты в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока российское правительство не принимало конкретных решений о помощи Wildberries и селлерам, пострадавшим от украинских атак. По его словам, компания «достаточно беспрецедентно» заявила о решении поддержать селлеров и тех, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя у маркетплейса де-юре не было такого обязательства. Представитель Кремля подчеркнул, что это заслуживает очень высокой оценки. В тот же день в RWB сообщили о направлении выплат пострадавшим на общую сумму 40 млн руб.