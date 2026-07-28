Песков: власти пока не принимали решений о помощи Wildberries
Пока правительство России не принимало конкретных решений насчет помощи Wildberries и селлерам, пострадавшим от украинских атак. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Wildberries «достаточно беспрецедентно» заявил о решении поддержать селлеров и тех, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя у компании де-юре такого обязательства не было. По мнению Пескова, это заслуживает очень высокой оценки.
«Что касается помощи компании, в целом, эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства. Там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось», – сказал он.
Логистические центы Wildberries стали мишенью для беспрецедентной серии атак БПЛА. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За минувшую неделю атаки были совершены на склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за это время были ранены 17 человек, еще один погиб.
22 июля основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейс выплатит компенсации продавцам, пострадавшим от атак на логистические объекты. Поддержку получат более 88 000 самых маленьких и уязвимых предпринимателей. В течение суток средства должны появиться на их балансах.