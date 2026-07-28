За неделю от ударов БПЛА пострадали 17 сотрудников Wildberries

По словам Мирошника, логистическая сеть крупнейшего российского маркетплейса стала целью беспрецедентной серии налетов БПЛА. Под удары попали как центральные распределительные хабы, так и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны. За прошедшие семь дней атаки были совершены на склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.