За неделю от ударов БПЛА пострадали 17 сотрудников Wildberries
За минувшую неделю в результате ударов украинских беспилотников по логистическим центрам Wildberries были ранены 17 человек, еще один погиб. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС.
По словам Мирошника, логистическая сеть крупнейшего российского маркетплейса стала целью беспрецедентной серии налетов БПЛА. Под удары попали как центральные распределительные хабы, так и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны. За прошедшие семь дней атаки были совершены на склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
24 июля основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания начала перестройку логистики после ударов по складам. По ее словам, по всей стране задействованы тысячи сортировочных центров. С их помощью товарные потоки перенаправляются для минимизации задержек в доставке.