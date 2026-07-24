Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS179,2+5,85%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI114,7+1,87%RGBITR768,97+1,85%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries перестраивает логистику после ударов по складам

Ведомости

Wildberries начал перестройку логистики после ударов по складам. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что по все стране задействованы тысячи сортировочных центров. С их помощью перенаправляются товарные потоки, чтобы минимизировать задержки в доставке.

Ранее стало известно, что представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от «WB банка» и МКК «WB финанс» (выдает займы селлерам). Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на три месяца. 

23 июня Wildberries начал перечислять первые компенсации продавцам, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические объекты компании. Выплаты направят несколькими траншами.

18 и 22 июля атакам подверглись логистические объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В результате есть погибшие и пострадавшие, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что при пожаре на складе Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте