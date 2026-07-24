Wildberries перестраивает логистику после ударов по складам

Ранее стало известно, что представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от «WB банка» и МКК «WB финанс» (выдает займы селлерам). Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на три месяца.