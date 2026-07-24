Wildberries перестраивает логистику после ударов по складам
Wildberries начал перестройку логистики после ударов по складам. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что по все стране задействованы тысячи сортировочных центров. С их помощью перенаправляются товарные потоки, чтобы минимизировать задержки в доставке.
Ранее стало известно, что представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от «WB банка» и МКК «WB финанс» (выдает займы селлерам). Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на три месяца.
23 июня Wildberries начал перечислять первые компенсации продавцам, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические объекты компании. Выплаты направят несколькими траншами.
18 и 22 июля атакам подверглись логистические объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В результате есть погибшие и пострадавшие, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.
В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что при пожаре на складе Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека.