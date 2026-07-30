Загорелся склад Wildberries в Удмуртии

30 июля Wildberries также сообщила, что перестроила логистические цепочки в связи с атакой украинского беспилотника на склад в Пензе. Товары принимаются и отгружаются на других объектах. Логистический объект тоже загорелся, люди были эвакуированы. В результате удара один человек пострадал, ему оказали медпомощь.