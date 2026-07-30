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Загорелся склад Wildberries в Удмуртии

Ведомости

Логистический объект Wildberries в Сарапуле Удмуртской Республики загорелся в результате украинской атаки, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

По данным представителей РВБ, после объявления воздушной тревогой сотрудников склада эвакуировали из здания. На месте возгорания продолжают работу пожарные. Никто, предварительно, не пострадал.

Компания подчеркнула, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

30 июля Wildberries также сообщила, что перестроила логистические цепочки в связи с атакой украинского беспилотника на склад в Пензе. Товары принимаются и отгружаются на других объектах. Логистический объект тоже загорелся, люди были эвакуированы. В результате удара один человек пострадал, ему оказали медпомощь.

29 июля атака ВСУ произошла на территории логистического центра Wildberries в Рязани. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута, отмечала компания. 28 июля в Wildberries заявили, что объемы выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты компании достигли 40 млн руб.

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