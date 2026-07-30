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Wildberries перестроил логистику из-за атаки БПЛА на склад в Пензе

Ведомости

Wildberries перестроил логистические цепочки в связи с атакой украинского беспилотника на склад в Пензе. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Сотрудников эвакуировали, склад загорелся. На месте работают пожарные. В результате удара один человек пострадал, ему оказали медпомощь.

29 июля украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Рязани. Здание также загорелось, сотрудников эвакуировали. По данным пресс-службы Wildberries и Russ, большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута. Утром того же дня губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на одном из предприятий города начался пожар из-за атаки беспилотников. Шесть человек госпитализировали.

28 июля в Wildberries заявили, что компания направила выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб.

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