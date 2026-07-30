Wildberries перестроил логистику из-за атаки БПЛА на склад в Пензе

29 июля украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Рязани. Здание также загорелось, сотрудников эвакуировали. По данным пресс-службы Wildberries и Russ, большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута. Утром того же дня губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на одном из предприятий города начался пожар из-за атаки беспилотников. Шесть человек госпитализировали.