Wildberries перестроил логистику из-за атаки БПЛА на склад в Пензе
Wildberries перестроил логистические цепочки в связи с атакой украинского беспилотника на склад в Пензе. Об этом говорится в сообщении компании.
Сейчас прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Сотрудников эвакуировали, склад загорелся. На месте работают пожарные. В результате удара один человек пострадал, ему оказали медпомощь.
29 июля украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Рязани. Здание также загорелось, сотрудников эвакуировали. По данным пресс-службы Wildberries и Russ, большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута. Утром того же дня губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на одном из предприятий города начался пожар из-за атаки беспилотников. Шесть человек госпитализировали.
28 июля в Wildberries заявили, что компания направила выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб.