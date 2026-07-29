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Главная / Бизнес /

Wildberries: часть товара после пожара в Рязани удалось сохранить

Ведомости

Пожар в логистическом центре Wildberries в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить. Зона хранения товара практически не затронута, сообщила пресс-служба Wildberries и Russ в Telegram-канале.

Утром губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на одном из предприятий города начался пожар в результате атаки украинских беспилотников. Шесть человек были госпитализированы. Также сообщалось, что были эвакуированы сотрудники логистического центра Wildberries.

В тот же день компания Wildberries сообщила, что в Рязани приостановлена деятельность складов, на которых хранились товары. Сами товары были сняты с продаж.

28 июля в Wildberries заявили, что компания направила выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб.

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