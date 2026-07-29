Склад Wildberries в Рязани временно не работает после атаки БПЛА

24 июля основательница компании Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила, что компания начала перестройку системы логистики. По ее словам, в стране работают тысячи сортировочных центров, через которые проходит поток товаров. Это нужно для минимизации задержек доставки. Также 28 июля компания сообщила, что направила выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб.