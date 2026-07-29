Склад Wildberries в Рязани временно не работает после атаки БПЛА
Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.
«Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время», – говорится в сообщении.
Как уточняет компания, поставщики могут перенаправить товары на склады во Владимире.
Утром 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на предприятии в Рязани начался пожар в результате атаки украинских беспилотников. Шесть человек госпитализированы. Сотрудников логистического центра Wildberries эвакуировали.
18 и 22 июля атакам со стороны ВСУ подверглись логистические центры Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также республике Крым. Есть погибшие и пострадавшие.
24 июля были атакованы Санкт-Петербург и Ленинградская область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что при пожаре на складе Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека.
24 июля основательница компании Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила, что компания начала перестройку системы логистики. По ее словам, в стране работают тысячи сортировочных центров, через которые проходит поток товаров. Это нужно для минимизации задержек доставки. Также 28 июля компания сообщила, что направила выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб.