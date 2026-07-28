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Wildberries выплатил свыше 40 млн рублей пострадавшим от атак ВСУ на склады

Ведомости

Wildberries направил выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

По данным представителей компании, первые выплаты тяжело пострадавшим были направлены 21 июля. Операторы колл-центра продолжают выяснять текущее состояние пострадавших и их семей, уточняют потребность в дополнительной помощи. Кроме того, компания оказала психологическую помощь нескольким сотням человек.

Отмечается, что на логистических объектах Wildberries регулярно проводились тренировочные учения. Ответственные за эвакуацию смогли отработать четкие алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях. В результате удалось вывести людей из зоны риска сразу же после объявления ракетной опасности.

28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока правительство России не принимало конкретных решений насчет помощи Wildberries и селлерам, пострадавшим от украинских атак. По его словам, компания «достаточно беспрецедентно» заявила о решении поддержать селлеров и тех, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя у компании де-юре такого обязательства не было. Представитель Кремля подчеркнул, что это заслуживает очень высокой оценки.

Логистические центы Wildberries стали мишенью для беспрецедентной серии атак БПЛА. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За неделю атаки пришлись на объекты в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за это время были ранены 17 человек, еще один погиб.

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