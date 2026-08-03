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Число раненых от атаки ВСУ на склад WB во Владимирской области возросло до трех

Ведомости

Количество пострадавших в результате удара беспилотника по складскому комплексу Wildberries в Собинском округе Владимирской области увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Пострадавшим оказался молодой мужчина, который получил травму пальца руки. Ему оказали помощь в районной больнице. В госпитализации раненый не нуждается.

Утром Авдеев сообщал о двух пострадавших от атаки ВСУ на склад WB. Среди них – женщина с травмой ноги и молодой мужчина с повреждением головы. Губернатор также говорил, что из-за украинской атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области, людей эвакуировали. Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 131 украинский БПЛА над 11 российскими регионами и над акваторией Черного моря.

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