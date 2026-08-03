Число пострадавших при атаке на склад WB во Владимирской области выросло до двух
Количество раненых при атаке украинского беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области увеличилось до двух. Стало известно о пострадавшей женщине из соседнего населенного пункта, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Женщина незначительно повредила ногу, ей не потребовалась госпитализация.
Логистический объект Wildberries во Владимирской области загорелся из-за украинской атаки 3 августа.
Людей эвакуировали. Ранее Авдеев сообщил, что пострадал молодой мужчина. Его госпитализировали с травмой головы.