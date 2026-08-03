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Число пострадавших при атаке на склад WB во Владимирской области выросло до двух

Ведомости

Количество раненых при атаке украинского беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области увеличилось до двух. Стало известно о пострадавшей женщине из соседнего населенного пункта, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Женщина незначительно повредила ногу, ей не потребовалась госпитализация.

Логистический объект Wildberries во Владимирской области загорелся из-за украинской атаки 3 августа.

Людей эвакуировали. Ранее Авдеев сообщил, что пострадал молодой мужчина. Его госпитализировали с травмой головы.

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