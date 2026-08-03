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Склад Wildberries во Владимирской области загорелся после атаки БПЛА

Ведомости

Из-за украинской атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области. Люди эвакуированы, сообщили в пресс-службе компании.

Пожарные расчеты работают на месте инцидента. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Утром 3 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что беспилотники атаковали складской комплекс в Собинском округе. По его словам, есть разрушения.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа силы ПВО сбили 131 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

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