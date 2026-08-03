Склад Wildberries во Владимирской области загорелся после атаки БПЛА

По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа силы ПВО сбили 131 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.