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Часть товаров после пожара на складе WB во Владимирской области удалось спасти

Ведомости

Часть товаров удалось сохранить в ходе локализации пожара на складском комплексе Wildberries в Собинском районе во Владимирской области. Об этом сообщили в объединенной компании РВБ.

В компании уточнили, что оценка объемов сохраненной продукции будет проведена после получения разрешения от оперативных служб. После завершения необходимых процедур товары пройдут сортировку.

Губернатор Владимирской области Алексей Авдеев сообщил о локализации пожара на складе WB на площади 100 000 кв. м. Он уточнил, что всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет МИ-8 МЧС России. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. Губернатор региона сообщил о трех пострадавших в результате инцидента.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по складу, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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