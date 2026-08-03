Часть товаров после пожара на складе WB во Владимирской области удалось спасти

Губернатор Владимирской области Алексей Авдеев сообщил о локализации пожара на складе WB на площади 100 000 кв. м. Он уточнил, что всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет МИ-8 МЧС России. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. Губернатор региона сообщил о трех пострадавших в результате инцидента.