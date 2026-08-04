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Собянин сообщил еще о двух сбитых над Москвой беспилотниках

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

За 4 августа, согласно сообщениям Собянина, на подлете к Москве ликвидировано 11 дронов.

Росавиация ввела временные ограничения в работу столичного аэропорта «Домодедово». Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Представитель ведомства Артем Кореняко отмечал, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек, 10 ранены.

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