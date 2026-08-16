Три человека погибли из-за атаки БПЛА в Ростовской области
В результате ночной беспилотной атаки ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
При отражении ударов в регионе уничтожили более 150 беспилотников и ракет. Слюсарь уточнил, что последствия зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, а также Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском районах.
В Каменске выбиты стекла в доме и здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица повреждены корпусы птицеводческого предприятия, на его территории произошел пожар, возгорание ликвидировано. Возле хутора Волченский огонь охватил стерню на площади 1300 кв. м, пожар также был потушен.
Кроме того, пожар продолжается в двух лесных кварталах Каменского лесничества на площади 0,02 га.
15 августа 1000 жителей семи хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов. В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле была повреждена ЛЭП.
За день 15 августа средства ПВО сбили 180 украинских беспилотников над 11 российскими регионами, в том числе над Ростовской областью. Атака также затронула и акваторию Черного моря.