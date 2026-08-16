Три человека погибли из-за атаки БПЛА в Ростовской области

В Каменске выбиты стекла в доме и здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица повреждены корпусы птицеводческого предприятия, на его территории произошел пожар, возгорание ликвидировано. Возле хутора Волченский огонь охватил стерню на площади 1300 кв. м, пожар также был потушен.