ВС России поразили в порту Измаил причальный терминал

16 августа Минобороны сообщало об уничтожении цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ в Белгороде-Днестровском, расположенном в 40 км к юго-западу от Одессы. В Вилково, в 138 км к юго-западу от Одессы, была поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины, которые использовались для сопровождения судов с военными грузами и топливом.