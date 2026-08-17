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ВС России поразили в порту Измаил причальный терминал

Елена Вострикова

Российские военные минувшей ночью нанесли удар беспилотниками по причальному терминалу в порту Измаил, который использовался для разгрузки морских судов с грузами военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в порту также были поражены ангары с военной техникой западного производства и склады безэкипажных катеров.

Кроме того, в порту Одессы российские военные поразили патрульный катер типа «Тарантул», который, по данным ведомства, обеспечивал безопасность морских судов во время переходов и разгрузки. Под удар также попали резервуары с топливом.

16 августа Минобороны сообщало об уничтожении цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ в Белгороде-Днестровском, расположенном в 40 км к юго-западу от Одессы. В Вилково, в 138 км к юго-западу от Одессы, была поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины, которые использовались для сопровождения судов с военными грузами и топливом.

В порту Одессы российские военные также нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам, которые, по данным Минобороны, использовались для доставки вооружений и горюче-смазочных материалов ВСУ. Еще были поражены топливные резервуары и склады с военным имуществом.

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