Российские силы ПВО за неделю сбили более 8000 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны России за неделю сбили 8477 украинских беспилотников и 26 крылатых ракет «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 15 по 21 августа российские военные нанесли один массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. В Минобороны заявили, что были поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
Кроме того, удары наносились по цехам производства беспилотников, безэкипажных катеров и наземных робототехнических комплексов, а также по местам подготовки и запуска ракет «Фламинго», складам боеприпасов и топлива и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
В ведомстве также заявили, что за неделю были поражены два патрульных катера ВМС Украины и 12 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Среди них 10 сухогрузов и два танкера.
Системы ПВО перехватили и уничтожили 325 украинских дронов над Россией за ночь 21 августа. Беспилотники атаковали, в частности, промышленный объект в Пермском крае, сообщал губернатор региона Дмитрий Махонин.