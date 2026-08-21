ВС РФ полностью вывели из строя работавшее на ВСУ промпредприятие в Броварах

20 августа Минобороны также сообщало об ударах беспилотников по двум сухогрузам и резервуару с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. По данным ведомства, на судах находились боеприпасы и военное имущество для ВСУ, а резервуар с топливом использовался в интересах украинских войск.