ВС РФ полностью вывели из строя работавшее на ВСУ промпредприятие в Броварах
Российские военные нанесли серию ударов по промышленному предприятию в Броварах Киевской области, которое, по данным Минобороны РФ, использовалось в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили «РИА Новости» в военном ведомстве.
Удары нанесли расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля поражения предприятия.
«Предприятие противника полностью выведено из строя на неопределенное время», – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, военные также продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. В ночь на 21 августа они поразили склады с вооружением, военной техникой и имуществом в порту Рени.
20 августа Минобороны также сообщало об ударах беспилотников по двум сухогрузам и резервуару с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. По данным ведомства, на судах находились боеприпасы и военное имущество для ВСУ, а резервуар с топливом использовался в интересах украинских войск.