Российские военные продолжили удары по украинским портам
ВС РФ уничтожили склады с вооружением, техникой и имуществом армии Украины в порту Рени, сообщили в Минобороны.
«В течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Рени поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом», – говорится в сообщении.
20 августа армия России нанесла удар по объектам военной промышленности Украины в Киеве. Было поражено предприятие ООО «Файер поинт», которое занималось выпуском компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборкой и хранением ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».
В тот же день российские военные взяли под контроль населенные пункты Николайполье и Матяшево в ДНР. Потери личного состава со стороны Украины составили около 1400 человек.