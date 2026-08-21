Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL25,385-1,01%CNY Бирж.12,34+0,13%IMOEX2 131,66+0,48%RTSI805,61+0,48%RGBI113,56-0,16%RGBITR768,45-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные продолжили удары по украинским портам

Анна Суслова

ВС РФ уничтожили склады с вооружением, техникой и имуществом армии Украины в порту Рени, сообщили в Минобороны.

«В течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Рени поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом», – говорится в сообщении.

20 августа армия России нанесла удар по объектам военной промышленности Украины в Киеве. Было поражено предприятие ООО «Файер поинт», которое занималось выпуском компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборкой и хранением ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».

В тот же день российские военные взяли под контроль населенные пункты Николайполье и Матяшево в ДНР. Потери личного состава со стороны Украины составили около 1400 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её