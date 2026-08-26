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Российские войска заняли два села в Запорожье и Сумской области

Ксения Наумчик

Российские военные взяли под контроль село Писаревка в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, Писаревку освободили подразделения группировки войск «Север».

Село Неженка Запорожской области перешло под контроль подразделений «Востока».

25 августа взято под контроль село Анновка в ДНР. В Минобороны уточнили, что установление контроля над Анновкой повлияло на маршруты снабжения украинских подразделений в районе южных подступов к Доброполью. Российские военные получили дополнительные возможности для развития наступления.

24 августа подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Долинку в Запорожской области. Подразделения группировки «Центр» освободили Кучеров Яр в ДНР. Перше Травня перешел под контроль российских войск после действий группировки «Север».

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