Российские войска заняли два села в Запорожье и Сумской области

25 августа взято под контроль село Анновка в ДНР. В Минобороны уточнили, что установление контроля над Анновкой повлияло на маршруты снабжения украинских подразделений в районе южных подступов к Доброполью. Российские военные получили дополнительные возможности для развития наступления.