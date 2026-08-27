Главное из заявлений Герасимова о выполнении боевых задач ВС РФ

Главное из заявлений Герасимова о выполнении боевых задач ВС РФНачальник Генштаба отметил успехи группировки «Южной» в освобождении ДНР
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. В ходе работы Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, доклады командующих объединениями и командиров соединений, а также вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим.
«Ведомости» собрали главные заявления начальника Генштаба ВС РФ.
В ходе работы Герасимов отметил, что российские войска неснижающимися темпами ведут наступление на всех направлениях.
Глава Генштаба назвал основной стратегической задачей Киева сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.
По его словам, «Южная» группировка войск, наступая на фронте около 160 км, преодолела первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона.
«Передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в 1,5 км от города. Всего за два прошедших месяца на дружковском направлении освобождено более 100 кв. км территории», – подчеркнул Герасимов.
Начальник Генштаба сказал, что соединения 3-й армии «Южной» группировки войск наступают на правом фланге в общем направлении на Славянск.
Герасимов отметил, что ВС России успешно действуют по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Он сообщил, что передовые группы штурмовых подразделений российских военных ведут бои на территории аэродрома в 3 км от окраин Краматорска.
Как заявил Герасимов, армия России продолжает активные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки, а также ведет уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. По его данным, под контролем российских вооруженных сил – около половины поселка.