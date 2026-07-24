Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США. Об этом он сообщил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в социальной сети X.
По словам политика, он не раз говорил президенту Дональду Трампу, что согласен приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения соглашения.
24 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидеры США и Украины должны встретиться 29 июля в Вашингтоне. По словам одного из собеседников агентства, Зеленский заинтересован в поездке в США, но его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа со стороны Белого дома.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высокомерным решение Украины отвергнуть план США по урегулированию конфликта. «Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием», – сказал он.
При этом 23 июля Зеленский говорил, что США подготовили несколько сценариев урегулирования украинского конфликта и намерены обсудить их как с Киевом, так и с Москвой. Украинский лидер также допустил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры зимой. По его мнению, если этого не произойдет, конфликт перейдет в новую фазу эскалации. Тогда же госсекретарь США Марко Рубио сказал, что новые идеи и предложения необходимы, чтобы достичь урегулирования, и американская сторона готова сыграть конструктивную роль в этом процессе.