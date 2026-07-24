Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ в США

При этом 23 июля Зеленский говорил, что США подготовили несколько сценариев урегулирования украинского конфликта и намерены обсудить их как с Киевом, так и с Москвой. Украинский лидер также допустил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры зимой. По его мнению, если этого не произойдет, конфликт перейдет в новую фазу эскалации. Тогда же госсекретарь США Марко Рубио сказал, что новые идеи и предложения необходимы, чтобы достичь урегулирования, и американская сторона готова сыграть конструктивную роль в этом процессе.