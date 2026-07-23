Зеленский: США предложили несколько сценариев завершения конфликта

До этого госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта необходимы новые идеи и подходы. По его словам, Вашингтон готов представить свои наработки, поскольку ранее предложенные варианты «были неприемлемы для Украины» и остаются таковыми.