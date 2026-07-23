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Зеленский: США предложили несколько сценариев завершения конфликта

Ведомости

США подготовили несколько сценариев урегулирования украинского конфликта и намерены обсудить их как с Киевом, так и с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна».

Украинский лидер также допустил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры зимой. По его мнению, если этого не произойдет, конфликт перейдет в новую фазу эскалации.

До этого госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта необходимы новые идеи и подходы. По его словам, Вашингтон готов представить свои наработки, поскольку ранее предложенные варианты «были неприемлемы для Украины» и остаются таковыми.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта. По его словам, американская сторона продолжит искать «золотую середину» – решение, которое могло бы устроить обе стороны.

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